Noter ücretleri değişti! İşte, 2025 yılı yeni ücret tarifesi

Haber Merkezi

2025 yılında birçok ücret tarifesinde yaşanacak değişikliklere noter tarifeleri de dahil oldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar 1 Ocak 2025 itibari ile uygulanmaya başlayacak.

Noterler, Harçlar Kanunu’na göre yaptıkları işlemlerden alınan harçların yüzde 30’u kadar noterlik ücreti alacak. Ancak bu ücret, bir işlem için 44,56 TL’nin altına düşemeyecek.

Taşınmaz satış sözleşmelerinde ise özel bir tarife uygulanacak. Noterler, taşınmazın satış değerinin binde biri oranında ücret alacak, ancak bu rakam 500 TL’den az ve 4.000 TL’den fazla olamayacak.

Yeni tarifeyle noterlik hizmetlerinde hem minimum ücretler korunacak hem de işlem türlerine göre farklılıklar daha belirgin hale gelecek.

ÜCRETLER GÜNCELLENDİ

2025 yılı itibarıyla noterlerde yapılacak işlemler için ödenecek fiyat listesi şu şekilde olacak:

Düzenleme ücreti: 783,82 TL

Çevirme ücreti: 196,62 TL

Yol ödeneği: 94,12 TL

Emanetlerin saklanması ücreti: 54,88 TL

Yazı ücreti: 23,76 TL

Karşılaştırma ücreti: 23,76 TL

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 19,90 TL

Noter ücreti: 17,32 TL

Elektronik tespit ücreti: 10,60 TL

Tescil ücreti: 7,42 TL

Defter onaylama ücreti: 7,42 TL

Bildirim yazı ücreti: 7,42 TL

Aracılık ücreti: 5,30 TL

Noter ücreti: 17,32 TL