O bölgede kırmızı alarm! Resmen kapıya dayandı… İnsanlık tarihe gömülecek Meteoroloji uzmanları o bölgeyi işaret ederek uyardı. Tehlike çanları çalıyor. Sıcaklıklar öyle bir artacak ki, insanlık tehdit altında olabilir...

ensonhaber.com

Küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklıklarını her geçen yıl yükseltmeye devam ediyor.

Bu durum özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor, bu da deniz seviyelerinin yükselmesine ve iklim değişikliklerine yol açıyor.

Son zamanlarda meteoroloji uzmanları, küresel ısınmanın etkileri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Özellikle belirli bir bölgede, kırmızı alarm seviyesine ulaşıldığı belirtiliyor. Bu bölgede sıcaklıkların normalin üzerinde ve 27 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İnsanlığın sonu geliyor!

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Buz Denizi bölgesindeki tehlikeyi duyurdu. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Arctic Sea Ice (Kuzey Buz Denizi) bölgesinde sıcaklıkların normallerin tam 27 derece üstüne çıkması tahmin ediliyor. Buzullardaki ısınma raydan çıkmış vaziyette..."