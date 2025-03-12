O ilde yaşayanlar dikkat! İçme suyunda 'petrol hidrokarbonlar' bulundu

Hüseyin Topuz

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan su numunelerinin Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Analiz sonuçlarında şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" olarak bilinen bileşiklere rastlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazıyla bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman merkez ilçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek, analiz süreçleri yakından takip edilecektir."

İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusunun ardından halk, içme ve gıda hijyeni için hazır su kullanmaya başladı.