O ilimizde hızlı tren seferleri başlıyor: İşte güzergahlar…

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Çorum, hızlı tren projesiyle ulaşımda çağ atlamaya hazırlanıyor! AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şehre müjdeli haberi verdi.

Çorum’un Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve il merkezi, yeni hızlı tren güzergahı üzerinde yer alacak.

2030 yılında tamamlanması beklenen Delice-Çorum hattı, şehri Ankara ve Samsun'a bağlayan önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek.

Yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte, Çorum’un sanayi ve ticaret hacminin artması bekleniyor.

OSB’den geçen güzergah sayesinde sanayi bölgesinin daha erişilebilir hale geleceği ve yatırımcıların ilgisinin artacağı vurgulanıyor.

GÜZERGAH ŞEKİLLENİYOR

Çorum’da yük ve yolcu taşımacılığına uygun olarak projelendirilen hızlı tren hattı, şehrin dört bir yanına ulaşım sağlayacak şekilde genişletiliyor.

Ankara-Sivas hızlı tren hattından Delice’de ayrılacak olan güzergah, Sungurlu OSB’yi de kapsayacak şekilde revize edildi.

Yeni projeyle birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yük istasyonu kurulacak.

Bu istasyon Osmancık ve çevresindeki ilçelere de bağlantı sağlayacak. Yeni İskilip kavşak köprüsünün yakınlarında konumlanacak olan bu istasyon, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek.

SANAYİDE HIZLI DÖNEM BAŞLIYOR

Çorum ve çevresindeki illerin ulaşım altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Delice-Çorum hızlı tren hattı, sadece yolcu taşımacılığına değil, aynı zamanda sanayi ve lojistik sektörüne de önemli katkılar sağlayacak.

Çorum’daki büyük sanayi kuruluşları ve fabrikalar, hızlı tren hattı sayesinde mal sevkiyatını daha hızlı ve ekonomik bir şekilde yapabilecek. Bu proje, bölgenin ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyecek ve sanayi yatırımlarına ivme kazandıracak.

Çorum-Ankara hızlı tren seferleri önümüzdeki 5 yıl içinde başlayacak. Ardından, Çorum-Samsun hızlı tren hattı devreye girecek.

Samsun’dan başlayarak Karadeniz sahil şeridi boyunca raylı sistem projeleri hayata geçirilecek. Hatta, bu sistemin Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanması planlanıyor.