O okulda 359 ilçenin nüfusundan fazla seçmen oy kullanacak! İşte, 19 bin seçmenin oy kullanacağı okul... Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi bugün sabahın erken saatlerinde başladı. Türkiye’nin en kalabalık illerinden olan İstanbul’da bulunan bir ilçede toplam 19 bin seçmen sandık başına gidecek. İşte, 359 ilçeden daha kalabalık olan ilçe…

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Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler sandık başlarındaki yerlerini aldı. Türkiye’nin kalabalık şehirlerden biri olan İstanbul’un o ilçesi ise kalabalıklığı ile gündeme geldi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde toplamda 877 sandıkta 302 bin 280 seçmenin oy kullanması bekleniyor. En fazla seçmen sayısı Anadolu'dan yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Leyla Bayram İlkokulu da olacak.

Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda toplam 55 sandık kuruldu. Kurulan sandıklarda toplamda 19 bin 249 seçmen oy kullanacak. Bu, Türkiye'deki en kalabalık seçmenli okullardan biri.

En kalabalık seçmene sahip olan okul…

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre Avcılar'daki bu okulun Türkiye'de en kalabalık seçmene sahip okullar arasında ilk sıralarda olduğu belirtildi.

Bu okuldaki kayıtlı seçmen sayısı, Türkiye'deki 922 ilçeden 359'unun nüfusundan daha fazla. Bu nedenle Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alırken, siyasi parti gözetmenleri de yoğun olarak bulunacak.