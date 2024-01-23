O şehirde elektrik tamamen ücretsiz oldu! Artık fatura gelmiyor

Düzce'nin bir köyünde hayata geçirilen güneş enerjisi projesi, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenerek köylülerin yaşamını dönüştürdü.
Elektriğin tamamen ücretsiz olduğu bu köyde, 11 hane, güneş enerjisi sistemleri sayesinde elektrik kullanıyor.
Düzce'de uygulanan projede, güneş enerjisi panelleri kullanılarak köydeki 11 haneye elektrik üretiliyor.
Bu yenilikçi yaklaşım, sürdürülebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.
Güneş enerjisiyle üretilen elektrik, hem çevre dostu bir enerji kaynağı sağlıyor hem de köylülere ekonomik avantaj sunuyor.
Elektrik faturası gelmiyor
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, GES projesi kapsamında köylülerin kendi elektriklerini üretirken aynı zamanda girdi maliyetlerini düşürdüklerini belirtti.
Bu inovatif yaklaşım, hem doğal kaynakları korumayı hem de enerji tasarrufunu hedefliyor. Köylüler, güneş enerjisiyle üretilen elektriği kullanarak kendi enerji ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda ekonomik avantaj elde ediyorlar.
Projeyi desteklemek amacıyla 11 aile için 770.000 TL'lik kredi kullanıldı, bununla birlikte 154.000 TL tutarında hibe sağlandı.
Şentürk, ORKÖY kapsamında 2023 yılında başlatılan kredi desteklerinin, 2024 yılında da devam edeceğini vurguladı.