Haberler



Bilgi



O şehirde elektrik tamamen ücretsiz oldu! Artık fatura gelmiyor

O şehirde elektrik tamamen ücretsiz oldu! Artık fatura gelmiyor Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde vatandaşların yüzü güldü. O şehirde elektrik artık tamamen ücretsiz oldu. Evlere elektrik faturası gelmiyor.