O tozu yoğurt ile karıştırıp tüketin, hem iltihapları kurutun hem eklem ağrısı nedir unutun... Sağlığınız için birçok fayda sunan meyveler arasında yer alan tozunun bile faydalı olduğu o meyve yoğurtla karıştığında resmen mucizeler yaratıyor. İşte, vücudunuzdaki iltihapları kurutup sağlığınıza sağlık katacak o meyve tozu…

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Meyveler, sağlığınız açısından sağladığı birçok fayda ile bilinirler. Birçok türü olan meyvelerin gerek kurutulmuş halleri gerekse toz halleri için aktarların kapıları sıkça çalınır.

İçerdiği yüksek mineral ve vitaminlerle kanser riskini de azaltıcı meyveler arasında olan o meyve tozu yoğurt ile karıştırılıp tüketildiğinde adeta mucizeler yaratıyor.

Söz konusu meyvenin çekirdeğinden elde edilen bu tozun faydalarını bilenler aktarlara akın ediyor. İşte, o meyve tozu ve faydaları…

Yoğurt ile karıştırıp tüketin eklem ağrısına son verin…

Özellikle de eklem ağrıları konusunda oldukça etkili olan iğde çekirdeği tozu içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık güçlendirici etkilerde sunar.

Doğal bir antibiyotik olarak bilinen iğde çekirdeği tozunu yoğurt ile karıştırarak tükettiğinizde vücudunuzdaki iltihabı kurutarak iltihapların neden olduğu ağrılar üzerinde de azaltıcı etkiler sunar.

Eklem ağrıları ve iltihaplar üzerindeki etkilerinin yanında cilt içinde oldukça faydalı olan iğde çekirdeği tozu cildin kolajen üretimini destekleyerek kırışıklıkları gidermede de etkili olur.

Aynı zamanda lif açısından zengin olan iğde çekirdeği tozu sindirim sorunları üzerindeki olumlu etkileriyle kabızlık probleminin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve kilo vermede de oldukça destekleyici bir öğün olur.

Ayrıca stres kaynaklı uyku bozuklukları yaşayan kişiler içinde etkili olan iğde, kaynayan suya atılarak demlenip uyumadan önce tüketilmesi gece daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur.

Ayrıca süt ile karıştırarak tükettiğinizde de iltihaplı romatizmayı tedavi etmenizi sağlar.