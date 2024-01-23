O ülkeye gitmek isteyenlere kötü haber! Hükümet vizelerinde kısıtlamaya gidiyor… Çalışmak, yerleşmek veya okumak için birçok kişi Kanada’yı tercih ediyor. Ancak son zamanlardaki hızlı nüfus artışı yaşayan ülkeden kritik vize kararı çıktı. Vizelerinde kısıtlamaya gidecekler…

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Kanada, son yıllarda dünya çapında birçok kişinin çalışma ve eğitim açısından tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Ancak ülkede yaşanan hızlı nüfus artışıyla birlikte konut sıkıntısı giderek ağırlaşmaya başlayan ülkede hükümet öğrenci vizeleri için sınırlama getireceğini bildirdi.

Hükümette yer alan verilere göre Kanada geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon yabancı öğrenciye vize imkanı sundu. Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, vize sınırlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Miller, hükümetin öğrenci vizelerine getireceği iki yıllık geçici sınırlama getireceğini belitti. Bunun sonucunda 2024 yılında yaklaşık 364 bin vize verilmesinin planlandığını açıkladı.

Çalışma izinlerine de sınırlama…

Aynı zamanda hükümet, yaşadığı bu nüfus artışının önüne geçmek için yabancı öğrencileri ülkelerine dönmeye teşvik etmek amacıyla lisansüstü çalışma izinlerine de sınırlamalar getirileceğini de bildirdi.

Bununla birlikte lisansüstü eğitim sonrası verilen çalışma izinlerinden artık eşlerin faydalanamayacağı, kabul edilen yeni çalışma izni başvurularının da yeniden değerlendirilmeye alınacağı açıklandı. Ülke çapında yaşanan kira krizinin yanı sıra hükümetin bazı kurumların sağladığı eğitimin kalitesinden de endişe duyduğu belirtildi.

İşçi sıkıntısı yaşanabilir...

Hükümet, özellikle en kalabalık eyalet olan Ontario'da, uluslararası öğrencilerden kaynaklanan bir geçici işçi sıkıntısı yaşanacağını tahmin ediyor. Bu sınırlama ile birlikte, öğrenci akışının devam edeceği düşüncesiyle kampüslerini genişleten eğitim kurumlarında ise endişeye yol açtı.

Aynı zamanda hükümet, özellikle en kalabalık eyalet olan Ontario'da, uluslararası öğrencilerden kaynaklanan bir geçici işçi sıkıntısı yaşanacağını tahmin ediyor.