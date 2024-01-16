O ürünlerin satışı zorunlu oldu! Artık her markette bulunabilecek… Zincir marketlerde zorunlu olarak satılması gereken ürünler Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık her markette o ürünlerin satışı yapılmak zorunda. İşte, satışı milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan o ürünler…

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Resmi Gazete’de milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan karar yayımladı. Karara göre, zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda satışının zorunlu hale getirildi.

Yayımlanan bu kararla birlikte, glütensiz ürünler başta olmak üzere, marketlerde ihtiyaca yönelik özel reyonlar açarak önemli bir eksiğin giderilmesi amaçlanıyor.

Çölyak Vakfı, Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin olumlu bir sonuç doğurmasıyla birlikte, zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara özgü gıda ürünlerinin satılmasını zorunlu hale getirilmesi sağlandı.

İhtiyaca yönelik reyonlar…

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte artık marketlerde ihtiyaca yönelik reyonlar açılması sağlanacak. Bununla birlikte milyonlarca vatandaş için glüteniz ürünler başta olmak üzere birçok tıbbi beslenme gerektiren hastalıklara yönelik ürünler raflardaki yerini alacak.

Çölyak hastaları ve glüten intoleransına sahip bireyleri doğrudan etkileyen bu karar, glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitlerinin artık daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayacaktır.

Milyonlarca vatandaş için önemli bir adım…

Yayımlanan karar ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Bu karar, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme. Böylece, glütensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz. Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım atmıştık.

Daha sonra vakıf ve dernekler ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan vakfa teşekkür ediyorum” dedi.

Glütensiz ürünlere ulaşmak kolaylaşıyor…

Alınan bu kararda büyük etkileri olan Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, karar hakkındaki düşüncelerini paylaşarak şunları ifadelere değindi:

"Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, büyük zincir marketlerde glütensiz reyon bulunmaması, bu marketlerde dahi bir paket glütensiz ekmeğe ulaşamamamız ve çölyak hastalarının ürünlere erişim konusundaki zorluklarını dile getirmiştik.

Bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması, glütensiz ürünlere erişimi kolaylaştıran bir adım atılmasından dolayı memnuniyet verici. Zincir marketlere yönelik alınan önlemlerle birlikte, çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere daha rahat ulaşabilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik."