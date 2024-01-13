O yemişi kaynatarak tüketin! Hem tok tutsun hem de kalp sağlınızı korusun… O yemişi özelliklede haşlanmış olarak tüketmek faydalarını arşa çıkarıyor. Kalp sağlığınızı koruyor, tokluk hissi veriyor. İste, tüm bunları yapan o yemiş…

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Amerika kıtasının belirli bir bölgesinde oldukça yaygın olarak haşlanarak tüketilen o yemişte yok yok.

Yer fıstığı, genellikle kavrulmuş olarak tüketiliyor. Kendisi küçük ama etkisi büyük olan bu yemişte bol miktarda vitamin, mineral ve lif bulunuyor.

Çok değil insan vücudu için 100 gram tüketilecek olan yer fıstığı etkilerini tamamıyla gösteriyor. Bu etkilerinin yanında yer fıstığını birde haşlayarak tükettiğinizde katlanarak artan etkilerine inanamayacaksınız.

Yer fıstığını haşlamak…

Haşlanan yer fıstığı yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, çinko ve selenyum takviyesi sağlıyor.

İçerisinde bulunan folat ile doğmamış bebeklerde oluşabilecek doğuştan sakatlıkları ve omurga hasarını önleyebiliyor.

Tam bir protein takviyesi…

Yer fıstığı aynı zamanda tam bir protein takviyesidir. Protein açısından oldukça zengin olan yer fıstığın yarım bardağı günlük olarak tüketilmesi gereken protein ihtiyacının yüzde 47’sini karşılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda iyi kolestrolüde yükseltmekte etkilidir.

Kalp sağlığına faydalıdır…

Yer fıstığı birçok faydasının yanında kalp sağlığında da oldukça etkili olabilir. İçerdiği lif ve protein ile kan şekerinin dengelenmesini ve içerisinde bulunan oleik asit ile kalp sağlığını iyileştirmede etkili olur.

Kilo vermeye yardımcı…

Yer fıstığı iyi bir resveratrol kaynağıdır. Bu da haşlama işlemiyle korunabilir. Kalori değeri yüksek olmasına rağmen sizlere kilo vermede, tokluk sağlamada faydalı etkiler sunabilir.

Tam olarak olgunlaşmamış olan yeşil yer fıstığı ise kaynatma sırasında tuzun emilmesini sağlar. Böylece yer fıstığının daha yenebilir olmasını sağlar. Kabuklarında da fazlasıyla lif bulunan bu besin çeşidi sağlığı olumlu yönde etkileyebilme özelliğine sahiptir.

Ayrıca fıstık, sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Bu nedenle birçok yemek ve tatlı tarifinde de kullanılır. Ancak haşlama stili faydasını kaybetmeden tüketimi kolaylaştırır. Kabuklu yer fıstığı yemek uğraştırıcı olabilir, ancak çok daha faydalıdır.

Cilt sağlığına da iyi gelir…

Sağlıklı bir beslenme düzenine katkı sağlamak için her gün yer fıstığı tüketmek önemlidir. Kolon ve mide kanserinde koruyucu etkilere sahiptir. Kan şekerini dengeleyen kuruyemiş, diğer yandan cilt sağlığını destekleyebilir.

Peki, yer fıstığı nasıl haşlanır?

Yer fıstığını haşlayarak tüketmek için yapılması gerekenler oldukça basittir. İlk olarak taze yer fıstıklarını güzelce yıkayıp arındırın. Kabuk uçlarını çıtlatıp düdüklü tencereye doldurun. Ardından bir miktar tuz ekleyebilirsiniz.

Fıstıkların üzerini geçecek kadar su ekleyip 20 dakika haşlanması yeterli olacaktır. İşte, bu sayede faydalarını kaybetmeden tüketeceğiniz farklı bir atıştırmalık elde etmiş olursunuz.