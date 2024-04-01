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Ocak gözlerine sürün, ilk günkü gibi parlayacak...

Ocak gözlerine sürün, ilk günkü gibi parlayacak... Yağ ve yemek artıklarının bulaştığı ocak gözlerini temizlemek isteyenler, bu yöntem ile pırıl pırıl yapıyor. Tek malzeme ile kalıcı çözüm! İşte maya ile ocak temizliği...