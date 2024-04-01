Ocak gözlerine sürün, ilk günkü gibi parlayacak...

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Ocak, mutfakta en çok kirlenen yerlerden biridir. Yemek dökülür, yağ birikir, zamanla tıkanır. Bu nedenle düzenli ocak temizliği yapmak önemlidir.
Ocak gözlerini temizlemek isteyenleri mutlu edecek bir formül, pek bilinmiyor.
Az yanan, tıkalı ve kirli ocaklar için birebir olan bu yöntem, çok da ekonomik.
İşte maya ile ocak temizleme yöntemi...
Kuru mayayı biraz su ile açın ve bekletin. Aktif hale geldiğinde temizlemeye hazır demektir.
Diş fırçası yardımıyla ocak gözlerinizi silin. Demirlere de uygulayabilirsiniz.
Ardından su ile durulayın. İşte pırıl pırıl!