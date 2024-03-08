Öğrenciler bayram edecek! Okullar 3 gün tatil oluyor... Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğrencilere müjdeli haber geldi. O tarihlerde okullar kapalı olacak. Bütün Türkiye’de geçerli olacak. İşte detaylar…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu.

Yeni kararlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Türkiye'nin Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere doğru ilerlerken, okullarda alınacak sürpriz tatil kararı da gündeme geldi.

Bakan Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.

Okullarda 3 gün tatil olacak

Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimler okullarda yapılacağı için, seçimlerin ardından okulların temizlik ve düzenlenme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu sebeple, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların bir günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Bu karar, öğrencilere Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan keyifli bir 3 günlük tatil fırsatı sunacak.