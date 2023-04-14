Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı (ikramiye) başvurusu

Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sürprizler yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sürprizler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu vaatlerden biri de öğrencilere bayram harçlığı olacak.
Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce ödenen bayram ikramiyesinden öğrencilerde yararlanabilecek.
Üniversite okuyan binlerce öğrenci bayram harçlıkları ile ilgili detayları merak ediyor.
Peki öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler…
Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman yatacak?
Üniversite öğrencilerine ödenecek olan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayram harçlığı tutarı ve ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.
Ak Parti'den gençlere müjde!
AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler için şu müjdeleri verdi:
10 GB ücretsiz internet: Gençlere aylık 10 GB ücretsiz
internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine
düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.
Üniversitelilere gençlik kartı: Üniversiteli gençlerimize
Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema
gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.