Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı (ikramiye) başvurusu Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Üniversite öğrencilerin gündeminde de bayram harçlığı yerini aldı. Binlerce öğrenci 1000 TL bayram harçlığının ne zaman yatacağını ve başvuru sürecini araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sürprizler yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sürprizler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu vaatlerden biri de öğrencilere bayram harçlığı olacak.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce ödenen bayram ikramiyesinden öğrencilerde yararlanabilecek.

Üniversite okuyan binlerce öğrenci bayram harçlıkları ile ilgili detayları merak ediyor.

Peki öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerine ödenecek olan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayram harçlığı tutarı ve ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Ak Parti'den gençlere müjde!

AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler için şu müjdeleri verdi: