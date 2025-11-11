Öğrencilere müjde gibi müjde: 3 aylık toplu ödenecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine kredi ve burs olmak üzere ödeme sağlanıyor.

KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme alıyor.

2025 yılı KYK başvurularının sonuçlanmasının akabinde gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

Ekim ayından beri ödeme bekleyenler için ise dikkat çekici bir detay gündeme geldi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ödemelerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak."

Buna göre; İlk kez burs almaya hak kazanan ve taahhütname onayını yapan öğrenciler aralık ayının 6. ve 10. günlerinde burslarını alabilecek.

3 AYLIK TOPLU ÖDEME

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Bu yıl için de aynı sistemin geçerli olacağı öngörülüyor.