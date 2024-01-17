Öğretmen karne görüşleri 2024! Karne için kısa ve anlamlı not örnekleri İlk dönem karnelerini alacak olan öğrenciler, öğretmenlerinin görüş ve tavsiyelerini de merak ediyor. Öğretmenler ise öğrenciye özel minik notlar bırakacak fikirlerini paylaşıyor. İşte en özel, kısa ve anlamı öğretmen görüş örnekleri 2024!

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2023-2024 eğitim yılının ilk dönemi bitiyor.

Öğrenciler, 19 Ocak Cuma günü, birinci dönem karnelerini alacak ve sömestr tatiline çıkacak.

Karne hazırlıkları tamamlanırken öğretmenler, öğrencileri hakkındaki görüşlerini de belirtecek.

Bu kapsamda, anlamlı ve kısa karne görüşleri öğretmenler tarafından araştırılıyor.

İşte öğretmenler için karneye yazılabilecek anlamlı, kısa ve güzel, ilkokul, ortaokul ve lise karne görüşleri, yorumları ve sözleri 2024!

Karne görüş örnekleri 2024

"Sevgili Öğrencim, bu dönemde gösterdiğin çaba ve ilgi için teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim!"

"Harika bir dönem geçirdik! Enerjin ve öğrenmeye olan katkın için tebrikler. Başarılarının artarak devam etmesini bekliyorum."

"Başarılarının altında yatan çabanı fark ettim. Bu dönemdeki başarılarınla gurur duyuyorum. İlerleyen dönemlerde de aynı azimle devam et!"

"Sınıfımızın neşe kaynağı oldun! Hem akademik hem de sosyal başarıların için tebrik ederim. İyi tatiller!"

"Öğrencim, bu dönemdeki çabaların gerçekten takdire şayan. Özellikle özverili çalışmanı görmek beni mutlu etti. İyi tatiller!"

"Öğrenciliğinle ilgili gösterdiğin olumlu tavır ve çaban için sana teşekkür ederim. Harika bir dönem geçirdik, umarım yaz tatilin de keyifli geçer."

"Bu dönemdeki başarılarından dolayı sana tebrikler! Her konuda gösterdiğin çaba ve ilgi, gelecek başarılarının habercisi. İyi tatiller!"

"Enerjin, öğrenme isteğin ve sınıfa olan olumlu katkıların için sana teşekkür ederim. Bu dönemi başarıyla tamamladın. İyi tatiller!"

"Sınıfımızın neşe kaynağı oldun! Hem akademik hem de sosyal başarıların için tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim."

"Sevgili öğrencim, bu dönemde gösterdiğin başarı için sana teşekkür ederim. Umarım bir sonraki dönemde de aynı başarıyı sürdürürsün. İyi tatiller!"