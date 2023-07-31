Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilkokul ve anaokulu kayıt tarihleri Yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman kala ilkokula ya da anaokuluna başlayacak olan çocukların okul kayıtları gündemde yerini aldı. Binlerce vatandaş, arama motorlarında ilkokul ve anaokulu kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, okul kayıtları ne zaman başlayacak. İşte 2023-2024 MEB takvimi…

İlk defa ilkokula veya anaokuluna başlayacak olan çocukların eğitim serüvenine başlamak için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala, ilkokula veya anaokuluna başlayacak olan çocukların velileri, okul kayıt tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Binlerce vatandaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuklarının okul kayıtlarını yapabilecekleri tarihleri öğrenmek için internet ve arama motorlarını yoğun şekilde kullanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı eğitim ve öğretimin 11 Eylül 2023 tarihinde açılacağını duyurdu. Öğrencilerini okula kaydettirmek isteyen velilerin gündeminde kayıt tarihleri yer alıyor. İşte okullarda kayıt başlangıç ve bitiş tarihi… Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB takviminde yer alan bilgiye göre ilkokul ve anaokulu kayıtları 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Veliler, çocuklarını 31 Ağustos tarihine kadar kayıt ettirebilecek. İLKOKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ