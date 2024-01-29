Okullarda ders saati kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorulara yanıt verdi...

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündem maddeleri arasında yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlarla ilgili konular yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın şubat ayı sonunda açıklanacağını duyurdu.

Ders saatlerinde değişiklik olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." dedi.

Yusuf Tekin ayrıca yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da söyledi.

Devamsızlıkta af yok

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek” dedi.