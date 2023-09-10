Okulun ilk günü serbest mi gidilir, ders işlenir mi? İlköğretim, ortaokul, lise… 2023-2024 yılı heyecanı başlıyor. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim yılına ilk zil ile ders başı yapacak. Peki, okullar yarın mı açılıyor? Okulun ilk günü ders işlenir mi, yoklama alınır mı? İşte detaylar…

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Yaz tatilinin sona erdiği ve yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına saatler kaldı.

Milyonlarca öğrenci 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sıralarda yerini alacak. Okulun ilk gününe dair detaylar araştırılıyor.

Geçtiğimiz hafta birinci sınıflar alışma haftası olarak okula başladı. Diğer sınıflar için de yeni yıl başlıyor.

Okulların ilk gününde yoklama alınıp alınmayacağı, ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu.

Diğer yandan birçok öğrenci ve veli arama motorlarında “Okulun ilk günü serbest gidilir mi? Okulun ilk günü ne giyilir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Okulun ilk günü ne giyilir?

Okul tamamen serbest kıyafetin uygulandığı bir okul türü değilse okulun resmi kıyafetleri ile gidilecek. Yani okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden velilere ve öğrencilere bildirilen okul kıyafeti giyilecek.

Okulu ilk günü ders işlenir mi?

Resmi olarak eğitim ve öğretim dönemi başladığından öğretmenler pazartesi gününden itibaren ders işleyebilecek. Ancak ilk gün genellikle okula ilişkin araç gereçlerin temini, tanışma, ders programı öğrenimi ve benzeri uygulamalarla geçiyor.