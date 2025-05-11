Okupa hareketi nedir, nasıl ortaya çıktı? Evleri işgal ediyorlar...

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Ünlü oyunu Ezgi Mola'nın de Barcelona'daki evinin işgal edilmesine neden olan Okupa Hareketi, merak konusu oldu.

Okupa, İspanyolca "işgal etmek" anlamına gelen "ocupar" fiilinden türetilmiş bir terim.

İspanya'da boş veya kullanılmayan evlerin izinsiz olarak işgal edilmesi eylemini ve bu eylemi gerçekleştiren grupları ifade ediyor.

özellikle 1980'lerden itibaren Avrupa'da yaygınlaşan Okupa hareketi nedir ve nasıl ortaya çıktı merak ediliyor.

İşte Okupa hakkında bilgiler...

OKUPA HAREKETİ NEDİR

Okupa, İspanyolca kökenli bir terimdir ve Türkçeye "işgal evi" ya da "işgalci" olarak çevrilebilir.

En temel anlamıyla boş bırakılmış ya da kullanılmayan binaların, barınma veya sosyal amaçlarla izinsiz olarak işgal edilmesi anlamına gelir.

Sadece yaşamak için değil, aynı zamanda konserler, atölyeler, film gösterimleri, halk mutfakları gibi etkinliklerin yapıldığı alanlar olarak da kullanılırlar.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

Ev kiralarının yüksekliği, evsizliğin artışı,

Kapitalist sistemin dayattığı yaşam biçimlerine karşı alternatif üretme isteği,

Terk edilmiş binaların toplumsal faydaya dönüştürülmesi fikri,

Devletin sosyal konut politikalarının yetersizliği gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır.