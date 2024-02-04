Ölen anne/baba maaşı kime kalır? Erkek ve kız çocuğu için şartlar 2024 Vefat eden anne veya babanın emekli maaşını almak isteyenler, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Kız ve erkek çocuğu, ölen ebeveynin maaşını alabilir mi, şartları nelerdir, erkek çocuğa maaş kalır mı, dul erkeğe maaş bağlanır mı, detaylar haberimizde.

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Türkiye'de ebeveynin vefat etmesi durumunda, ebeveynin sosyal güvenlik kapsamındaki hakları ve maaşları belirli düzenlemelere tabidir. Ancak, bu durumda ölüm tarihinden itibaren ebeveynin maaşı doğrudan çocuklara, eşe veya diğer mirasçılara geçmez.

Anne ve babasını kaybeden kişiler, emekli maaşlarından faydalanmaya devam edebilmek için gereken bilgileri araştırıyor. Bu kapsamda, "anne/babanın emekli maaşı kime kalır" sorusuna yanıt aranıyor.

Bir erkek ölen babasının maaşını alabilir mi? Ölen babanın maaşını dul oğlu alabilir mi? Dul erkek babasının emekli maaşını alabilir mi? Vefat eden babanın maaşını kimler alabilir? Vefat eden annenin maaşını kızı alabilir mi? Ölen bir kişinin emekli maaşı kime kalır? gibi sorular gündeme geliyor.

İşte vefatın ardından çocuklara maaş bağlanması konusunda merak edilenler...

Ölen anne/babanın maaşı kime kalır?

Ölen kişinin emekli maaşı, çocuklarına kalabilir. Ancak çocuklarına aylık kalması için çocukların yaşı, malullük durumu, cinsiyet, medeni hali ve öğrenim durumu dikkate alınır.

27.03.2017 tarihinden sonra ölüm aylığı talebinde bulunan çocuklardan 18 yaşında ve lise çağında olması halinde 20 yaş ve yükseköğretim çağına geçerek 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanır. Eğer bu süreçte çocuklar sigortalı çalışmaya başlarsa yine de yaş sınırı dolana kadar emekli maaşı almaya devam ederler.

Kız-erkek çocuk farkı

Kız çocuklara ölen anne ve babanın emekli maaşının bağlanması için evli olmaması, evli olsa da sonradan boşanmış ve dul olması şartı bulunur. Kız çocuklara emekli maaşının bağlanması için yaş ya da öğrenim durumu şartı yoktur.

Erkek çocuklara ölen anne ve babanın maaşının bağlanması için evli olup olmadıklarına bakılmaz. Yükseköğretim görüyorlarsa 25 yaşını geçmemiş olmaları, ortaöğretim görmeleri halinde ise 20 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Eğer eğitim görmüyorlarsa 18 yaşını doldurmamış olmaları halinde erkek çocuklara ölen anne ve babanın emekli maaşı bağlanabilir.