Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine miras düşer mi? Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine miras düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Özellikle miras konusu hakkında merak edilenler sık sık arama motorlarında araştırılmaktadır.

Miras konusunda cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine miras düşer mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine miras düşer mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Ölenin birinci derecedeki yakınları varken ikinci derecedeki yakınları mirasçı olamazlar. Şöyle ki; “Allah’ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine (varis olmaya) daha uygundur.” mealindeki ayet, usul veya füru olma bakımından aynı çizgi üzerindeki yakın akrabanın, uzağını mirastan mahrum edeceğini göstermektedir. Ancak ölenin erkek evladı, oğlunun oğlu veya babası yoksa erkek kardeşi asebe olarak mirasta pay sahibi olur.