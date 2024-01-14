"Olmaz öyle" demeyin! Biber dolmasını ters pişirin, asla dağılmayacak... Meğer yıllardır yanlış pişirmişiz! Biber dolmasını dağılmadan pişirmenin formülünü açıklıyoruz.

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Biber dolması, Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasındadır.

Ancak meğer yıllarca yanlış pişirilmiş...

Dolma biberlerin arasını lezzetli harçla doldurur bir hevesle ocağa koyarız. Ancak piştikten sonra tabağa koyarken, sıklıkla dağılır.

Bu yöntem sayesinde dolmalarınız olduğu gibi kalacak.

Böyle pişirin

Biber dolmasını lezzetli pişirmek için ters çevirmek gerekiyor.

Hataylı ev hanımlarına göre biber dolması yemek tarifinin püf noktası biberleri tencereye yerleştirirken ters yerleştirmek.

Dolma biberleri tencereye ya da fırın tepsisine ters yerleştirdiğinizde dağılma olmuyor. Ayrıca biber tenceredeki sosu çok daha iyi çekiyor.