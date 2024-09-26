Ölüp tekrar dirildiğini iddia etti, söyledikleri şoke etti! "Gözlerimi tekrar açtığımda..." Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ölüp tekrar dirildiğini iddia etti, kimse duyduklarına inanamadı. Öbür dünyayı gördüğünü iddia eden adamın söyledikleri şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi

İngiltere’de yaşayan David Hanzel adlı 57 yaşındaki bir adam yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ölüp tekrar dirildiğini iddia etti.

Yaşadığı akciğer enfeksiyonu ve sepsis nedeniyle iki ay boyunca komada kalan Hanzer ölüme yakın bir deneyim yaşamasının ardından anlattıklarıyla gündeme gelmeyi başardı.

2015 yılında yaşadığı hastalık nedeniyle kısa süreliğini ölüm benzeri bir durum yaşayan Hanzel, bu durumu oldukça farklı bir deneyim olarak nitelendirdi.

Kendine hayalet fısıldayıcısı diyen Hanzel, yaşadığı koma sonrasında söyledikleriyle yok artık dedirtmeyi başardı.

“YENİDEN HAYATA DÖNDÜĞÜMÜ HİSSETTİM...”

Yaşadığı iki aylık koma sürecini “Öldüm ve yeniden hayata döndüğümü hissettim” sözleriyle ifade eden adam sözde ölümünün ardında gördüklerini şu ifadelerle anlattı;

"Kadifemsi bir gök vardı, bulut veya yıldız yoktu. Ne başlangıcı ne de sonu vardı. Birdenbire solumda ve sağımda varlıklar hissettim. Kendimi rahat hissediyordum, sanki onları tanıyormuşum gibi"

Aynı zamanda o anlarda yürüdüğünü ancak yer çekimi hissetmediğini de belirten Hanzel, "Adım attığınızda ayağınızın yere değmediğini hissediyorsunuz. Sanki yüzüyor gibisiniz" ifadeleriyle şaşkınlık yarattı.

Anlattıklarıyla her ne kadar ilgi uyandırsa da birçok kişi bu anlatılanların gerçek olamayacağını ve kurmacadan ibaret olduğunu düşünüyor.