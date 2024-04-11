Olympiakos – Fenerbahçe çeyrek final maçını şifresiz yayınlıyor: İşte o kanal…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunda bugün Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiakos'un konuğu olacak.
Temsilcimiz, deplasmanda oynanacak bu kritik mücadelede galip gelerek, rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.
Bu sezon Avrupa kupalarına elemelerden başlayan Fenerbahçe, rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.
Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'e deplasmanda 3-0 galip gelirken, evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükselmeyi başardı.
Futbol severlerin nefesini tuttuğu bu kritik mücadele için müjdeli haber geldi! Karşılaşma, o kanalda şifresiz olarak yayınlanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı şifresiz!
Konferans Ligi çeyrek final Olympiakos - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.
Öte yandan Türkiye’den de izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport, Olympiakos - Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayacak.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Muhtemel 11'ler
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El Kaabi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko