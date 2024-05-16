Önce Akdeniz, sonra Balkanlar yapacak! En son bize sıra gelecek; cumaya kadar vakit var

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Afrika tozları, rotalarını belirledi ve Türkiye'ye doğru yola çıktı. Önce Akdeniz'i ve Balkanları ziyaret ettikten sonra, ülkemize doğru ilerleyecekler.
Uzmanlar, bu durum hakkında vatandaşları uyardı.
Güneşli günlerin ardından gelen bu toz bulutları, gökyüzünü
kaplayacak. İşiniz varsa erteleyin!
Sakın bunları yapmayın
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Afrika tozlarının haritasını paylaştı. Ardından vatandaşlara bir uyarıda bulundu:
"Son Dakika | Afrika'dan havalanan tozlar şu sıralar Tunus'u geçti. Bu tozlar Akdeniz'de yolculuk yapıp Balkanlar'a uğrayacak. Sonrasında da Balkanlar üzerinden de ülkemize giriş yapacak... Araba yıkama ve cam silmeleri erteleyelim lütfen..."