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Önce Akdeniz, sonra Balkanlar yapacak! En son bize sıra gelecek; cumaya kadar vakit var

Önce Akdeniz, sonra Balkanlar yapacak! En son bize sıra gelecek; cumaya kadar vakit var Afrika tozları Türkiye için gün sayıyor. Önce Akdeniz ve Balkanları dolaştıktan sonra, ülkemize giriş yapacak. Uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi.