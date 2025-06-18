Onur Belgesi alma şartları 2025: Onur Belgesi kimlere verilir, kaç puanla alınır?

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Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler karne heyecanını yaşarken, başarı belgeleri de merak konusu oldu.

Not ortalamasına göre verilen Takdir ve Teşekkür Belgeleri dışında, pek çok öğrenci ve veli, Onur Belgesi almanın şartlarını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, Onur Belgesi ile ilgili tüm detayları içeriyor.

Ancak bu belge, yalnızca akademik başarıya göre değil, öğrencinin davranışları, okul içi ve dışı tutumu, sosyal etkinliklere katılımı ve disiplin durumu gibi pek çok kriter göz önünde bulundurularak veriliyor.

ONUR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Dönem boyunca disiplin cezası almamış olmak

Okul yönetimi ve öğretmenlerce örnek davranışlar sergilediği kanaatine varılması

Okul içindeki sosyal sorumluluk projelerine, etkinliklere aktif katılım sağlamak

Öğrencilik görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Onur Belgesi almak için sabit bir not ortalaması şartı bulunmaz. Bu belge, öğrencinin kişilik gelişimi, sosyal uyumu ve örnek davranışları esas alınarak değerlendirilir.

Ancak genellikle Takdir Belgesi almaya hak kazanan ve aynı zamanda sosyal yönden de olumlu izlenim bırakan öğrencilere verilir.