Optik İllüzyon Testi: Resimdeki 3. kişiyi görenler, sizden hiçbir şey kaçmaz... Bu resimde üçüncü bir kişi saklı. Kişiyi 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Şimdi gözlem becerilerinizi test edin!

ensonhaber.com

Optik yanılsama resimleri, insan algısını kandırmak için tasarlanmıştır ve beynin dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul edilir.

Paylaşılan görselde bir sirk sanatçısının vücuduna yılan bağlı olduğu görülüyor.

Açık bir kutunun yanında duran bir palyaço da görülüyor.

Ancak resimdekiler sadece onlar değil.

Üçüncü bir kişi daha var.

Buradaki okuyucular için zorluk, üçüncü kişiyi 9 saniyede tespit etmektir.

Bu meydan okumayla gözlem becerilerinizi test edin.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resmi dikkatlice kontrol edin.

Yalnızca en keskin okuyucular, mükemmel gözlem becerileriyle üçüncü kişiyi fark edebilecektir.

Görüntünün tüm alanlarını dikkatlice tarayın.

Ve…

Süre doldu.

Üçüncü kişiyi fark eden okuyucular en iyi gözlem becerisine sahiptir.

İşte çözüm:

Görüntüyü ters çevirerek yılanın vücudundaki üçüncü kişiyi tespit edebilirsiniz .