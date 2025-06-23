Optik illüzyon testi: Resimdeki farklı gülü 6 saniyede bulanlar üstün zekalı sayılıyor!

Sosyal medyada hızla yayılan bir görsel zeka testi, kullanıcıların dikkat seviyesini ölçüyor.

Paylaşılan bir resimdeki farklı olan gülü sadece 6 saniyede bulabilenler, uzmanlara göre üstün zekalı kabul ediliyor.

Görsel algıyı ve odaklanma gücünü test eden bu bulmaca, hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor hem de zihinsel becerilerinizi ölçüyor.

Siz de bu optik illüzyon testine katılarak ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçebilirsiniz.

Peki, siz farklı gülü 6 saniyede bulabilecek misiniz? İşte o görsel;

Zeka testleri ve optik illüzyonlar, sosyal medyada son dönemin en popüler içeriklerinden biri haline geldi.

Uzmanlara göre bu farklı gülü 6 saniyede bulabilenler, olağanüstü dikkat düzeyine ve üst düzey zeka kapasitesine sahip!

Görsel algı, dikkat süresi ve detaylara odaklanma yeteneğini ölçen bu test, sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihinsel becerilerinizi de gözler önüne seriyor.

Unutmayın, süre sadece 6 saniye!

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti!

İşte resimdeki farklı gülün bulunduğu yer;