Optik Zeka Testi: 7 saniye içinde “0” sayısını bulun… Bu testte harf ve sayıların dünyasında zekice gizlenmiş bir ayrıntı sizi bekliyor. Karşınızda onlarca “O” harfiyle dolu bir görsel var. Ancak dikkatli bakarsanız aralarına saklanmış bir adet “0” sayısı olduğunu göreceksiniz. 7 saniye içinde bu sayıyı bulmanız isteniyor.