Optik Zeka Testi: 7 saniye içinde “0” sayısını bulun…

Görsel illüzyonlar, insan beyninin sınırlarını test eden etkili birer egzersiz olarak dikkat çekiyor.
Günümüzde bu tür optik bulmacalar, özellikle Y ve Z kuşağının sosyal medya üzerinden zeka ve dikkat kıyaslaması yaptığı popüler içeriklerden biri haline geldi.
Bu testte onlarca “O” harfi arasında ustalıkla gizlenmiş tek bir “0” rakamını bulmanız isteniyor.
Görev basit gibi görünse de, yalnızca 7 saniyede doğru sonucu bulanlar 20/20 görme keskinliğine sahip sayılıyor.
Bu görsel illüzyon bulmacası görme keskinliğinizi test edecek.
Yukarıda paylaşılan resimde, O harfiyle dolu bir ızgara görülüyor. Aralarında gizlenmiş bir 0 sayısı var.
Göreviniz 0 sayısını 7 saniye içinde bulmak.
Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: