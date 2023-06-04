Orgeneral Yaşar Güler kimdir? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in biyografisi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri kariyerinde birçok görevde yer aldı. Peki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Yaşar Güler, Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Askeri kariyeriyle Türk milletini onurlandıran Güler, vatandaşların merak konusu oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli gibi sorular araştırılıyor.

Peki, Yaşar Güler kimdir? İşte biyografisi...

Yaşar Güler kimdir?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi.

Kuleli Askeri Lisesi ile askeri kariyerine adım atan Yaşar Güler, 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan 'Muhabere Teğmen' olarak, 1975 yılında ise Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi'nden mezun olmuştur.

1984 yılına değin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev almıştır.

1986 yılında ise Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuş ve Kurmay Subay rütbesini almıştır.

Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Albay Hulusi Akar'ın yardımcılığı, Başbakanlık Askerî Danışmanlığı'nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla Harita Genel Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı.

Hava saldırısıyla 34 sivilin PKK terör örgütü üyesi sanılarak öldürüldüğü Roboski Katliamı sırasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı'ydı.

Yaşar Güler, 9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.