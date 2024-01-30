Ormandaki adamı 6 saniyede tespit edebilirseniz, Sherlock Holmes'un IQ'suna sahipsiniz... IQ'nuzu Test Eden Optik İllüzyon! Bu optik illüzyon resminde ormanda bir oduncu gizleniyor. Eğer onu ormanda 6 saniyede tespit edebilirseniz, Sherlock Holmes'un IQ'suna sahip olursunuz.

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Optik illüzyonlar beynimizi kandırmak için yaratılmış görsel görüntülerdir. Bunlara görsel yanılsamalar da denir ve popüler kültürde sıklıkla basit zeka testleri olarak kullanılırlar.

Araştırmaya göre optik illüzyonlar, konsantrasyon ve dikkat süresinin artmasına yardımcı olarak yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi önleyebiliyor.

Beyninizin ne kadar keskin olduğunu merak mı ediyorsunuz?

Bu siyah beyaz görüntüde okuyucuların karşısına bir orman manzarası sunuluyor.

Odun kütükleri tutulur ve bir balta da görülür.

Olay yerinde eksik olan tek kişi odun kesen kişidir.

O, resimde saklanan bir oduncudur.

Okuyucuların, mücadeleyi başarıyla tamamlamak için onu 6 saniye içinde bulması gerekiyor.

Onu bulabilir misin?

Zamanınız şimdi başlıyor!

Kayıp oduncuyu tespit etmek için okuyucuların mükemmel durumsal farkındalığa ve ayrıntılara olağanüstü dikkat göstermeleri gerekir.

O orada, gözlerinizin önünde.

Ancak resimde kendini gizleme şekli onu ilk bakışta fark etmeyi zorlaştırıyor.

Resme çok dikkat edin, yakında onu fark edeceksiniz.

Ve...Süre dolu!

İşte çözüm

Oduncu, görüntünün 90 derece sağa döndürülmesiyle ağaçta tespit edilebilir.