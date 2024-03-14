Örnek oy pusulası 2024! Yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? İşte partilerin sıralaması

2024 Yerel Seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor...
21 Mart Pazar gününe az bir zaman kaldı.
Belediye başkanı seçmek için milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanma görevini yerine getirecek.
Partiler çalışmalarına devam ederken, oy kullanacak vatandaşlarda seçimlerin nasıl olacağını merak ediyor.
2024 yerel seçimlerinde Türk halkı, belediye başkanlarını ve muhtarı seçecek.
Seçimler yaklaşırken vatandaşların merak ettiği bir diğer konu, oy pusulasındaki isim ve parti sıralaması oldu.
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre uzunluğunda olacağını söyledi.
2024 oy pusulası açıklandı mı? Oy pusulası nasıl olacak? Seçimde kaç pusula olacak? gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.
İşte oy pusulası hakkında detaylar ve örnek pusula...
2024 yerel seçim pusula örneği
31 Mart'taki seçime 34 siyasi partinin katılacak. Bağımsız adayların da bulunması nedeniyle bazı yerlerde oy pusulaları uzun olacak.
Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak.
Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime girecek. İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday pusulada yer alacak.
En kısa oy pusulası, tek siyasi partinin seçime katıldığı Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4,5 santimetre uzunluğundaki pusula olacak.