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Örnek oy pusulası 2024! Yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? İşte partilerin sıralaması

Örnek oy pusulası 2024! Yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? İşte partilerin sıralaması Yerel seçim çalışmaları devam ederken, sandık başına gitmeye günler kaldı. Oy kullanacak olan vatandaşlar, bir yandan oy pusulasını da merak ediyor. Peki, bu seçimde pusula nasıl olacak? Pusula sıralaması nasıl? İşte pusula örneği