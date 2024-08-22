Oropouche (OROV) virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Ne aşısı var, ne tedavisi... Koronavirüs, Omicron, Maymun Çiçeği derken; dünya yeni bir virüs alarmında...Avrupa'da yayılmaya başlayan Oropouche virüsü, sinek ısırığı ile insanlara bulaşıyor. İşte Oropouche (OROV) hakkında bilgiler...

Editör: Yağmur Dinç

Yayılma noktası Güney Afrika ve Karayipler olan "Oropouche" virüsü, Avrupa'ya da sıçradı.

İlk vakalar, 1955 yılında Karayipler’de bulunan Trinidad ve Tobago'daki Vega de Oropouche köyünde kaydedildi. Virüs de ismini bu köyden aldı.

Bu yıl ise İspanya, İtalya ve Almanya'da toplam 19 Oropouche vakası rapor edildi.

Sivri sinek ısırığı ile bulaştığı kaydedilen OROV; ateş, baş ağrısı ve titreme yapıyor.

'Tembel hayvan ateşi' olarak da bilinen virüsün belirtileri ve tedavisi hakkında detaylar gündemde.

Peki, Oropouche virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? İşte detaylar...

OROPOUCHE VİRÜSÜ:

Oropouche virüsü, flavivirus ailesine aittir. Bu aile, aynı zamanda sarı humma, Zika ve dengue virüslerini de içerir.

Virüs, genellikle enfekte sivrisineklerin ısırığı yoluyla insanlara geçer. Enfekte sivrisinekler genellikle Culex türündedir.

OROPOUCHE BELİRTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre belirtiler şöyle:

- Aniden başlayan yüksek ateş

- Baş ağrısı

- Gözlerin arkasında ağrı

- Eklem sertliği veya ağrısı

- Titreme

- Mide bulantısı

- Kusma

OROPOUCHE TEDAVİSİ

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.