Ortak Türk Alfabesi harfleri ve okunuşu! İşte yeni harfler...

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Ortak Türk Alfabesi, vatandaşların gündeminde...

Alfabeye yeni harfler mi eklenecek sorusu, yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Türk dünyasının ortak bir alfabe kullanma fikri, 1991 yılında atılan adımlarla şekillenmeye başladı ve yıllar içinde pek çok toplantı ve görüşme ile geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde ortak Türk alfabesini gündeme getirdi.

Erdoğan, "Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Akabinde iste Ortak Türk Alfabesi harfleri ve okunuşları merak konusu oldu.

Buna göre; 29 harfe ek olarak 5 harf daha gelecek.

İşte yeni alfabenin harf tablosu...

Ortak alfabeye geçişle ilgili net bir tarih paylaşılmasa da alfabenin 2026 yılında kullanacağı iddia edildi.