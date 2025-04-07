Ortalama kurbanlık fiyatları 2025: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL?

Yağmur Uçar

2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek.

Kurban kesmen ibadetinin yerine getirileceği bayramın öncesinde kurbanlıklar görücüye çıkacak.

Büyükbaş veya küçükbaş kesecek olanlar, şimdiden pazarlık yapmak istiyor. Bu durumda "2025 kurbanlık fiyatları" merak konusu oluyor.

Kurbanlık fiyatları, il, hayvan türü ve bakım masraflarına göre değişiyor. Kurbanlık olarak ise koyun, keçi, manda, sığır, tosun ve deve kesilebiliyor.

Peki, bu sene kurbanlıklar ortalama ne kadar? Büyükbaş-küçükbaş kurban ne kadar? İşte 2025 ortalama kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025

Tahminlere göre, 2025 Kurban Bayramı’nda büyükbaş kurbanlık fiyatları 100.000 TL ile 150.000 TL arasında olacak.

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

Büyükbaş kurbanlıklar genellikle 7 hisseye bölünüyor. Bu durumda, hisse başına düşen maliyet 14.000 TL ile 21.000 TL civarında olabilir.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025

Küçükbaş kurbanlıklar, tek kişi veya küçük aileler tarafından tercih edilen bir seçenek.

2025 yılında küçükbaş kurbanlık türlerine göre tahmini fiyatlar şu şekilde:

Koyun: 10.000 TL - 16.000 TL

Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Bayram yaklaştıkça, kurban fiyatları da hem alıcılar hem de satıcılar için daha net bir şekilde ortaya çıkacak.