ORUÇ AÇMA DUASI | İftarda hangi dua okunur? Hz. Muhammed'in iftar duası Ramazan-ı Şerif ile birlikte Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. İlk iftarlarını bugün yapacak olan vatandaşlar, iftarda okunacak duaları araştırıyor. Peki, oruç nasıl açılır, hangi dualar okunur? İftarda okunacak dualar nelerdir? İşte oruç açma duası...

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Ramazan ayını idrak eden İslam alemi, oruç ibadetini yerine getiriyor.

İlk iftarını bu akşam yapacak olan Müminler, en doğru şekilde oruçlarını açmak istiyor. Bu kapsamda, oruç duası konusunda başlıklar araştırılıyor.

Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dua okunur? İftarda okunacak dualar nelerdir? gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.

Peki, oruç açarken hangi dua okunur? Peygamber Efendimiz (sav) orucunu nasıl açardı? İşte iftar duaları...

İftar duası

Resulullah (s.a.s.) iftar ettiği zaman ellerini açıp şu duayı okurdu:

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

"Allah’ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebû Dâvud, Savm, 22)