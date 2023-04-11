Oruç Baba'nın hikayesi | Oruç Baba Türbesi nerede, nasıl gidilir? Ramazan ayında ziyaretçi akınını uğrayan Oruç Baba Türbesi, dilekleri kabul olsun isteyenleri de ağırlıyor. Peki, Oruç Baba kimdir? Oruç Baba'nın hikayesi nedir? Oruç Baba Türbesi nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar...

Oruç Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Oruç Baba Türbesi'nde şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi bereketi temsil ettiği düşünülen yiyeceklerle oruç açılır ve etrafa dağıtılır.

Tüm ömrünü oruçla geçirdiği rivayet edilen Oruç Baba, dileklerin kabul olunması için ziyaret edilir.

Ramazan döneminde Oruç Baba hikayesi ve konumu sıklıkla merak konusu olur.

Peki, Oruç Baba kimdir? Oruç Baba Türbesi nerede ve nasıl gidilir? İşte ilginç bilgiler...

Oruç Baba kimdir?

Oruç Baba olarak bilinen kişi eski yıllarda yaşamış bir derviştir. Çok fakir olan Oruç Baba, hiçbir zaman ibadetini aksatmamıştır. Fakirlikten çok az yiyeceği olan bu derviş, Ramazan ayında orucunu hiç bırakmamıştır. İftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açan bir derviş olduğu söylenir.

Bir rivayete göre ise Oruç Baba, 1453 yılında İstanbul kuşatmasında savaşan bir asker olduğu söylenir.

Askerlere su ve yemek götürmekle görevli olan Oruç Baba’nın, su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne, “baba” lakabının da buradan geldiğine inanılır.

Oruç Baba Türbesi nerede-nasıl gidilir?

Oruç Baba Türbesi, Fatih ilçesinin Pazartekke semtinde yer almaktadır.

Oruç Baba Türbesi kitabesinde günümüz Türkçesi ile kısaca şu cümleler yazmaktadır:

"Şeyh Ahmet el-Mısrî daha önce Bedevî tarikatından olup Şeyh Zekâi Efendiye gelerek onun tarikatına girmiştir ve bütün ömrünü Oruç tutarak geçirmiştir. Ruhu için El-Fatiha 1241 (1825)."

Toplu taşıma kullanarak gitmek istiyorsanız; Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı'nı kullanabilirsiniz. Bu hat üzerinde bulunan Pazartekke durağında inerek Kürkçübaşı Sokak yoluna girdiğinizde Oruç Baba Türbesine ulaşabilirsiniz.