Oruçluyken banyo yapılır mı? Oruçluyken banyo yapıp duş almak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklaması... Ramazan yaklaşırken merak edilen konulardan biri duş almanın orucu bozup bozmayacağı oldu. Banyo yapmanın, duş almanın orucu bozup bozmayacağı sorgulanıyor. İşte Diyanet'in konu hakkındaki açıklaması...

Ramazan ayının bu sene de Mart ayında idrak edilmesi bekleniyor. Her sene ilgiyle beklenen Ramazan ayında oruç tutmak ve diğer önemli ibadetleri yerine getirmek oldukça önemli olacak. Pek çok vatandaş oruç tutarken yapılan bazı eylemlerin orucu bozup bozmadığını sorgulamaya başladı.

Özellikle makyaj yapmak, spor yapmak, diş fırçalamak gibi eylemlerin orucu bozup bozmayacağı sorgulanmaya başlandı. Peki oruçluyken duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Oruçluyken banyo yapılır mı?

Ramazan ayının da yaklaşmasıyla beraber Diyanet'in banyo yapıp duş alma konusundaki açıklamaları merak edilmeye başladı. Diyanet'in yaptığı açıklamalara göre yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi eylemler Ramazan ayında tutulan orucu bozmakta. Fakat bunlar dışında oruç tutarken duş alıp banyo yapmanın oruca herhangi bir etkisinin olmadığı ve orucu bozmadığı biliniyor.

Banyo yapmak orucu bozmuyor

Banyo yapmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında öncelikle sünnet kaynaklarına bakılmalıdır. Hz. Aişe ve Ümmü Seleme, Ramazan ayında Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in imsak vaktinin ardından banyo yaptığını rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu rivayet Buhari kaynaklarında da yer almaktadır.