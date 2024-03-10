Oruçta tatlı isteği bırakmıyor; Sahuru onunla bitirin... Oruçlu olduğunuz süre boyunca kan şekerinizi dengeleyemeye yardımcı olacak 1 kaşık tahin-pekmez, sahurda son lokmanız olsun. Gün boyunca tatlı isteğiniz tavan yapmayacak....

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İslam alemi, oruca başlıyor...

11 Mart Pazartesi'den itibaren 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu, hem ruhen hem bedenen şifa olacak.

Oruç tutanlar için "şeker" konusu hassas olabiliyor. Açlık süresinde kan şekeri düşen ve tatlı ihtiyacı doğan kişiler için sahurda doğru beslenmek önem taşıyor.

İşte gün boyunca tatlı isteğinizi bastıracak ve şekerinizi dengeleyecek olan besin...

Sahuru onunla bitirin, gün boyunca etkisini hissedin.

Gün boyunca etkili

Tahin-pekmez karışımı hem enerji sağlaması hem de tatlı ihtiyacını karşılaması açısından sağlıklı bir alternatiftir.

Paketli tatlı gıdalardan uzak durarak doğal ürünler tüketirseniz, kan şekeriniz de çok oynamayacaktır. Böylece halsiz hissi olmayacak, eliniz ayağınız titremeyecek.

Sahurda 1 kaşık tahin pekmez karışımı oruç süresinde dengede kalmanızı sağlayacaktır.