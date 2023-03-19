Orucun müjdesi: 2023 Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görünecek? Peygamber Efendimizin "Hilali görünce oruca başlayınız" diye buyurduğu Ramazan Hilali, heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 Ramazan Hilali göründü mü? Ramazan Hilali nedir, ne zaman çıkar?

İslam alemi, Ramazan'a kavuşmaya gün sayıyor...

Müslümanlar, farz olan oruç ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor.

Ramazan'ın başlaması için öncelikle Ruyet-i Hilal olarak bilinen Ramazan Hilali'nin görülmesi gerekiyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Orucu müjdeleyen Ramazan Hilali, her yıl farklı gün ortaya çıkıyor.

Peki, 2023 Ramazan Hilali göründü mü? Ne zaman görünecek? Ramazan Hilali nedir? İşte detaylar...

Ramazan Hilali nedir

Bir rivayette Hz. Peygamber, “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber, kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür.

2023 Ramazan Hilali göründü mü?

Orucun başlangıcı olan Ramazan Hilali, henüz görünmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi.

2023 Ramazan Hilali ne zaman görünecek?

Ramazan ayı hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağı açıklandı.

22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe2ye bağlayan gece ülkemizde ilk teravih namazı kılınacak, ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.