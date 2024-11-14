ÖSYM sınav takvimi: 2025 YKS ne zaman? 2025 AYT ve TYT sınavı tarihi ne zaman?

Haber Merkezi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni yılda geçerli olacak sınav takviminin açıklanmasının ardından özellikle üniversiteye hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüren adaylar tarafından 2025 YKS tarihi araştırılmaya başlandı.

Her yıl milyonlarca üniversite adayının girdiği sınavın ne zaman yapılacağı konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hazırlıklarını sınav tarihine göre planlayacak olan adayların merakla beklediği tarihlerin belirlenmesinin ardından AYT ve TYT tarihleri arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 YKS ne zaman?

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2024'te başlayacak ve 03 Mart 2024'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2025 YKS OTURUMLARI HANGİ TAİHLERDE GERÇEKLEŞECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 21.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 22.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 22.06.2024