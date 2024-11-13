ÖSYM sınav takvimi: KPSS 2025 ne zaman yapılacak? KPSS A ve B grubu sınav tarihi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılında uygulanacak olan sınavlara yönelik takvimi açıkladı.

Bu kapsamda KPSS, ALES, YKS, DGS, MSÜ başta olmak üzere gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri adaylara duyuruldu.

KPSS adayları, yeni sınav tarihini merakla bekliyordu. Peki, KPSS 2025 ne zaman yapılacak? KPSS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sınav takvimi...

KPSS 2025 NE ZAMAN

2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvuruları 26 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 23-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak.