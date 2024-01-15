ÖSYM sınav ücretleri 2024: YKS, ALES, KPSS, YDS, DGS, YÖKDİL başvuru ücretleri
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylara sınav uygulayan bir kurumdur.

TR-YÖS, YÖKDİL, EUS, YDUS, DUS, DGS, YDS, TUS, ALES, EKPSS, KPSS ve YKS sınavlarını düzenleyen ÖSYM, ücretlerini güncelledi.

2024 yılının ilk sınavı olan YÖKDİL-1 sınavı ücreti yüzde 165 zamlandı.

ÖSYM sınavlarına başvuracak olan adaylar, sınav ücretlerini merak ediyor.

Peki, ÖSYM sınavları ne kadar, kaç lira? İşte 2024 sınav başvuru ücretleri...

ÖSYM başvuru ücretleri 2024:

ÖSYM sınav ücretleri (TR-YÖS, YÖKDİL, EUS, YDUS, DUS, DGS, YDS, TUS, ALES, EKPSS, KPSS ve YKS) sınav başvuru kılavuzu yayımlandığı takdirde güncellenmektedir.

2023 yılı başvuru ücretleri ise şu şekilde uygulanmıştır:

TR-YÖS 800 TL

YÖKDİL 490 TL

EUS 450 TL

YDUS 790 TL

DUS 450 TL

DGS 270 TL

YDS 260 TL

TUS 465 TL

ALES 390 TL

EKPSS 170 TL

YKS 115 TL