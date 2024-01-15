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ÖSYM sınav ücretleri 2024: YKS, ALES, KPSS, YDS, DGS, YÖKDİL başvuru ücretleri

ÖSYM sınav ücretleri 2024: YKS, ALES, KPSS, YDS, DGS, YÖKDİL başvuru ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılında sınav ücretine zam yaptı. Öncelikle YÖKDİL-1 sınav ücreti açıklandı. Bu kapsamda ÖSYM sınavları 2024 ücretleri merak konusu oldu. İşte zam oranı ve yeni ücretler...