ÖSYM sınav ücretleri 2024: YKS, ALES, KPSS, YDS, DGS, YÖKDİL başvuru ücretleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylara sınav uygulayan bir kurumdur.
TR-YÖS, YÖKDİL, EUS, YDUS, DUS, DGS, YDS, TUS, ALES, EKPSS, KPSS ve YKS sınavlarını düzenleyen ÖSYM, ücretlerini güncelledi.
2024 yılının ilk sınavı olan YÖKDİL-1 sınavı ücreti yüzde 165 zamlandı.
ÖSYM sınavlarına başvuracak olan adaylar, sınav ücretlerini merak ediyor.
Peki, ÖSYM sınavları ne kadar, kaç lira? İşte 2024 sınav başvuru ücretleri...
ÖSYM başvuru ücretleri 2024:
ÖSYM sınav ücretleri (TR-YÖS, YÖKDİL, EUS, YDUS, DUS, DGS, YDS, TUS, ALES, EKPSS, KPSS ve YKS) sınav başvuru kılavuzu yayımlandığı takdirde güncellenmektedir.
2023 yılı başvuru ücretleri ise şu şekilde uygulanmıştır:
TR-YÖS 800 TL
YÖKDİL 490 TL
EUS 450 TL
YDUS 790 TL
DUS 450 TL
DGS 270 TL
YDS 260 TL
TUS 465 TL
ALES 390 TL
EKPSS 170 TL
YKS 115 TL