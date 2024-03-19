Otellerdeki çarşaf ve havlular bakın neden hep beyaz renkteymiş... Otellerde kullanılan çarşaf ve havluların neden hep beyaz renkte tercih edilmesinin sebebi bakın neymiş...

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Otelde konakladığınızda, odaların farklı renklerde dekore edildiğini görebilirsiniz fakat çarşaflar ve havlular her zaman beyaz olarak tercih edilmektedir.

Otellerdeki çarşaf ve havluların neden hep beyaz renkte tercih edilmesinin sebebini hiç merak ettiniz mi?

Bu konu kimileri için önemsiz olsada bazıları bunun nedenini merak edebiliyor.

Bu konuyu merak edenler için küçük bir araştırma yaptık. Bakın, otellerdeki çarşaf ve havlular neden hep beyaz renkteymiş...

Otellerde genellikle beyaz yatak takımları ve havlular olduğunu fark etmişsinizdir. Öncelikle beyaz renk tuhaf desenlere kıyasla hem şık hem de pahalı görünür.

Fakat başka bir sebebi de çarşafların temiz olduğunu göstermektir.

Ne lekesi olursa olsun beyazın üzerinde açıkça belli olur. Böylece beyaz çarşaflar sağlık şartlarına çok uygun görülür.