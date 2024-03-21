Otomobil sahipleri hazır olun! Yeni dönem başlıyor; Artık böyle olacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında müşterilere şeffaf ve adil bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Yeni sistemin taslağını duyurdu.

ensonhaber.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe önemli bir değişiklik öngören bir adım atmaya hazırlanıyor.

EPDK, akaryakıtın farklı fiyatlarla satılmasına son verme kararı alarak sektör paydaşlarından görüş alacak.

Eğer taslak kabul edilirse, aynı yakıtın performans veya tasarruf vaadiyle farklı fiyatlarla satılması uygulaması son bulacak.

EPDK'nın bu adımıyla tüketicilerin akaryakıt alımlarında daha şeffaf bir ortamda hareket etmeleri ve daha net kararlar almaları hedefleniyor.

İsimler değişmeyecek, fiyat eşitlenecek

Sektör paydaşlarının görüşlerine büyük önem veren EPDK, taslağın son halini bu geri bildirimler doğrultusunda verecek. Son kararı ise kurul verecek.

Taslakta yer alan önemli bir detay ise farklılaştırılmış ürünlerin isimlerinin değişmeyeceği ancak fiyatlarının aynı olacağı.

Yani, yakıt seçenekleri aynı isimlerle devam edecek ancak artık farklı fiyatlarla sunulmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında sadece benzin, motorin ve LPG satışı yapılacak.