Otomotiv devi satıldı! Yeni sahibi bakın kim oldu

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Almanya merkezli çip üreticisi Infineon, otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırmak için çarpıcı bir satın alma hamlesine imza attı.

Şirket, rakiplerinden Marvell Technology’nin otomotiv ethernet birimini tam 2,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Infineon’un yaptığı açıklamaya göre, Marvell’ın ethernet birimi için sunulan nakit teklif kabul edildi ve satın almanın gerekli yasal onayların ardından bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu satın alma, yazılım kontrollü araçların ve elektrikli otomobillerin omurgası haline gelen ethernet teknolojisini merkeze alıyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ADIM!

Otomobillerde veri akışını yöneten bu sistem, hem donanım hem de yazılım arasında köprü görevi görüyor. Infineon, bu teknolojiyi bünyesine katarak otomotivdeki dijitalleşmeye liderlik etmeyi amaçlıyor.

Infineon ayrıca, bu stratejik hamleyle ABD'deki Ar-Ge kapasitesini ve teknoloji üretim yetkinliğini de artırmayı hedefliyor.

58.600 çalışanı, 69 Ar-Ge merkezi ve 17 üretim tesisi bulunan şirket, 2023 yılında 16 milyar dolarlık satış geliri elde etmişti.