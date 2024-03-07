Oy kullanacak olanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti, sakın o mesajı açmayın… Seçim günü yaklaşırken dolandırıcıların odağı bu kez seçmenler oldu. Seçmenlerin telefonlarına gönderdikleri o mesaj ile ağlarına düşürüyorlar. İşte, dolandırıcıların yeni taktiği olan o mesaj…

ensonhaber.com

31 Mart seçimlerine sayılı gün kalmışken dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti. Bu kez radarlarına seçmenleri kestiren dolandırıcılar öyle bir yöntem geliştirdi ki inanılacak gibi değil.

Vatandaşlarını ağlarına düşürüp kıs kıvrak yakalamak isteyen dolandırıcılar bu kez SMS ve e-posta yolunu kullanmaya başladı. Gündem olan her konu hakkında yeni bir taktik geliştiren dolandırıcıların yeni hedefi oy kullanacak olan seçmenler.

Uyarılar yapıldı…

Yaşanabilecek olası dolancırılıkların önüne geçilmesi adına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden oy kullanacak vatandaşlar için uyarı yayınlandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan DMM'den, "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajlarının dikkate alınmaması çağrısı yapıldı.

Ayrıca DMM’nin yaptığı açıklamanın detaylarında, “Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır.

Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz.” İfadeleri yer aldı.

İşte, o uyarı...