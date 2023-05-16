Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? YSK SANDIK VERİSİ SORGULAMA 2023 Seçmenler, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucu merak ediyor. YSK sandık sorgulama başlığıyla araştırılan sandık sonuçları, resmi siteden kontrol edilebiliyor. İşte "Oy kullandığım sandıkta kim kazandı?" sorusunun yanıtı! YSK SANDIK SORGULAMA 2023...

Türkiye'de 81 ilde yurt içi seçimlerde toplamda 191 bin 885 adet sandık kuruldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu ile 44.8 oranında oy aldı.

Adaylar yüzde 50 şartını geçemediğinden, seçimler 2. tura kaldı.

Oy veren seçmenler, sandıklarından çıkan sonucu merak ediyor. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu sistemi araştırılıyor.

"Oy kullandığım sandıktan kim çıktı", "Sandığımda kim kazandı" gibi soru başlıkları arama motorlarına yöneltilirken, sonuçlar YSK resmi sitesinden sorgulanabiliyor.

Peki, oy verdiğim sandıktan kim çıktı? İşte YSK sandık sorgulama ekranı...

YSK sandık verisi sorgulama 2023

Seçmenler, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucu YSK'nın internet sitesi üzerinden takip edebilecek. YSK'nın sandık veri sistemi, resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte aktif hale gelecek.

YSK'dan yapılan açıklamada '14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır.' ifadeleri yer aldı.

Sorgulama ekranı