Oy kullandıktan sonra bunu yapan yandı! Geçersiz kılıyor.... Oy kullanma kabinine cep telefonuyla giren ve pusulanın görüntüsünü alıp paylaşan vatandaşlar tespit edildiğinde, idari para cezası ve geçersiz oy uygulanıyor.

ensonhaber.com

31 Mart Pazar günü 60 milyondan fazla kişi, vatandaşlık görevini yerine getirecek.

İl, ilçe ve mahalli yerel seçimini yapacak olanlar, oy kullanarak tamamlayacak.

Oy verme süreci saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00'da sona erecek.

Sandıkların açılmasıyla birlikte seçilen siyasiler de belli olacak.

Oy kullanmaya giden vatandaşlara dair önemli bir uyarı geldi.

Tercihini paylaşan seçmenler, yükümlülüğünü bilmeden oy fotoğrafı yayınlayabiliyor. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren pusula fotoğrafları, seçmeni riske atıyor.

Oy kullanırken fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın cezası hakkında karar belirlendi.

Peki, oy fotoğrafı çekmek yasak mı? Oy pusulasını paylaşanın oyu geçersiz sayılır mı? Oy fotoğrafı paylaşmanın cezası nedir? İşte yanıtı...

Oy fotoğrafı paylaşmanın cezası 2024

Oy kabinine görüntü ve haberleşme cihazlarıyla girmek ve paylaşmak yasaktır.

Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu'na aykırı bir şekilde oy pusulasının görüntüsünü çekip bunu sosyal medyada paylaşanlar, tespit edildiklerinde 250 TL'ye kadar idari para cezası alabilirler ve kullandıkları oy geçersiz sayılabilir.

Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."