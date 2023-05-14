Oylar nasıl sayılır? Oy dökümü ve sayımı nasıl yapılır? Kimler izleyebilir? Seçmenler oylarını sandık kurulu görevlilerine emanet ediyor. Peki, oylar nasıl sayılıyor? İşte adım adım oy sayma süreci...

Türkiye'nin aklı ve kalbi, sandıkta...

14 Mayıs Pazar günü oy kullanan milyonlarca seçmen, sonuçları beklemeye koyuluyor. Bu esnada oy sandıkları okullarda görevli olan sandık kurulu personeline emanet ediliyor.

Sandık kurulu, seçmenin oyunu tam bir serbestlik ve gizlilik içinde kullanmasını, oyların sayım ve dökümü ile tutanaklara geçirilmesi gibi tüm iş ve işlemlerini yürütüyor.

Oy verenler, sayım süreciyle ilgili detayları da merak ediyor. Milyonlarca vatandaşın oyu nasıl sayılıyor, oylar nasıl birleşiyor, oy sayımı nasıl yapılıyor soruları gündemde yer alıyor.

Peki, oy sayımı nasıl yapılır? İşte adım adım oy sayma süreci...

Oylar nasıl sayılır?

YSK'nın 'SANDIK KURULU İLE OYLARIN SAYIM - DÖKÜM İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER' adıyla paylaştığı bilgi kitapçığına göre;

İlk olarak sandığın açılmasını müteakiben çıkan oy zarfları ile sandık/seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları sayılır.

Daha sonra çıkan oy zarfları ilk etapta açılmadan kontrol edilir. Bu aşamada geçersiz zarflar ayrılır ve sayısı tutanağa yazılır.

Zarf sayısının seçmenlerin sayısından fazla çıkması halinde, zarfların arasından rastgele bir zarf seçilir. Seçilen zarf yakılarak bertaraf edilir. Sandıktan çıkan zarf sayısıyla seçmen sayısının eşit olması sağlanır.

Zarf sayısının imza sayısından az olması durumunda ise sayım işlemine geçilir.

Seçmenlerin kullanmadığı oy pusulaları ve zarflar bağlanır, mühürlenir, tutanağa işlenir.

Oyların sayım işlemi aralıksız ve açık bir şekilde yapılır.

Oy sayımı sırasında yapılan şikayetler, sayımı durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, oy sayım işlemine başlamadan önce sayım-döküm

cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

Sandık başında görevli olan kimseler ise zarfları almak, okunan oyları tutanağa işlemek ve okunan oyları düzenli bir şekilde korumakla görevlidir.

Oylar sayıldıktan sonra;

Oy sayma işlemleri tamamlandıktan sonra;

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden müşahitlere, sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalı ve mühürlü bir şekilde verilir.

seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden müşahitlere, sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalı ve mühürlü bir şekilde verilir. Sayıma ilişkin belgeler seçim torbasına konur. Ağzı bağlanır. Kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.

Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ve en az iki üye ile ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir. Sandık kurulu başkanına eşlik edecek kişiler, ad çekme yoluyla belirlenir.

İlçe seçim kurulları ise sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini, siyasi parti temsilcileriyle birlikte müşahitlerin huzurunda yapar.

Oy sayımını kimler izleyebilir?

Oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından oy sayma işlemlerine geçilir. Oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır.

Siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile 'o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler' oy sayım işlemlerini izleyebilirler.